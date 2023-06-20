هذا الشخص قد يمنع "الهلال" السعودي من التعاقد مع نيمار!



اتجه "الهلال السعودي" بعد رفض الأرجنتيني ليونيل ميسي الانضمام إلى صفوفه والانتقال إلى "إنتر ميامي" الأميركي، إلى خيار البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور للانضمام إلى "الزعيم" وسط ترحيب من فريقه "باريس سان جيرمان" الفرنسي بالتخلّي عنه.

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ووفقاً لصحيفة "توتو ميركاتو"، فإن النادي السعودي قدّم عرضاً وصفته بـ"الفرعوني"، لنيمار، لتجنب تكرار سيناريو رفض ميسي.

وكشفت الصحيفة أن "الزعيم" عرض على البرازيلي راتباً سنوياً، قُدّر بحوالى 200 مليون يورو.

وعلى الرغم من العرض "الفرعوني" المقدّم إليه، إلا أن نيمار قد يرفضه ويستمرّ في صفوف فريق باريس، بسبب شخصٍ واحد فقط.

من هو هذا الشخص؟

هو المدير الفني الإسباني لويس إنريكي، والذي بات على أعتاب قيادة الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

ويرتبط إنريكي بعلاقة قوية للغاية مع نيمار، وذلك منذ أن عملا معاً في صفوف نادي "برشلونة" الإسباني.

وبحسب شبكة tf1info الفرنسية، فإن "الساحر البرازيلي"، كان من أكثر اللاعبين الذين تأثروا برحيل إنريكي عن "برشلونة"، بل أنه غادر بعده مباشرة إلى "باريس سان جيرمان".

وأوضحت الشبكة الفرنسية، أن المدير الفني الفرنسي يتجه إلى رفض بيع نيمار في الصيف الحالي، على الرغم من ترحيب الإداراة بالاستغناء عن اللاعب، على أن يبقيه معه في صفوف الفريق الأول خلال الموسم المقبل.

في المقابل، لن يُمانع نيمار في تلبية طلب لويس إنريكي في البقاء مع الفريق الباريسي، ما يُمثّل ضربة كبرى لمشروع "الهلال" الجديد، الذي كان يخشى من أن يختار النجم البرازيلي مزاملة ميسي في "ميامي"، حيث يرغب في الانضمام إلى الأرجنتيني هناك، قبل أن يظهر المدرب الإسباني كعقبة كبرى في طريقه.

جدير بالذكر أن نيمار قال في وقتٍ سابق تعليقاً على رحيل ميسي من باريس الى أميركا، إن العديد من نجوم العالم سيذهبون إلى الدوري الأميركي بعد انتقال الأسطورة الأرجنتينية إلى "إنتر ميامي"، في الصيف الحالي.