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رياضة

إنجاز جديد لمبابي... ماذا حقّق على مستوى المنتخب الفرنسيّ؟

Lebanon 24
20-06-2023 | 11:00
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حفر الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، اسمه من ذهب بعد أن حقق إنجازا استثنائيا بقميص منتخب بلاده.

وسجل مبابي هدف فوز الديوك أمام اليونان، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا، فرفع صاحب الـ24 عاما، رصيده إلى 40 هدفا في 70 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده.
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وذكرت شبكة "أوبتا" أن نجم "بي إس جي" بات خامس لاعب يحقق هذا المعدل التهديفي في تاريخ منتخب فرنسا.

وأضافت: "لكن مبابي، أول لاعب يصل إلى 40 هدفا قبل بلوغه 30 عاما، حيث يبلغ حاليا 24 عاما و5 أشهر و30 يوما". (روسيا اليوم)
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