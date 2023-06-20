هل يتخلى رونالدو عن اللعب مع البرتغال؟

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أكّد النجم كريستيانو رونالدو أنه لن يتخلّى أبداً عن اللعب مع منتخب البرتغال في الوقت الذي يستعد فيه لخوض مباراته الدولية الرقم 200 أمام أيسلندا، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2024.وقال: لن أتخلى عن المجيء إلى هنا مع المنتخب البرتغالي لأنه حلم دائماً. الوصول إلى 200 مباراة دولية ليس فقط لأي شخص، إنه يظهر مدى حبّي لبلدي وفريقي.وأضاف رونالدو: سيكون من الرائع أن أتوّج مباراتي الدولية الرقم 200 بهدف، فأنا لا أطارد الأرقام القياسية، هي التي تلاحقني. أنا سعيد لأنها جزء من حافزي للاستمرار على أعلى مستوى مع الفريق، إنه شيء لم أعتقد مطلقاً أنني سأحققه. (العربية)