23
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
23
o
بشري
23
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
عقوبة قاسية ضدّ مشجع لنادي "مانشستر يونايتد"... ما القصة؟
Lebanon 24
20-06-2023
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت تقارير صحفية، أنه تم اعتقال المشجع لنادي "مانشستر يونايتد" جيمس وايت البالغ 33 عاما، بعدما ارتدى قميصا مسيئا ليسخر من كارثة هيلسبره الخاصة بنادي ليفربول.
وأقر وايت بأنه مذنب في محكمة ويلسدن الابتدائية، وأصدرت المحكمة بالاشتراك مع اتحاد الكرة أمرا بإيقافه لمدة 4 سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية، وقرر النادي منعه إلى أجل غير مسمى من حضور مبارياتهم.
Advertisement
وارتدى المشجع قميصا يحمل الرقم 97 وعبارة "ليس كافيا" في إشارة إلى عدد مشجعي ليفربول الذين توفوا في مأساة الاستاد عام 1989، أثناء حضوره نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي بين مانشستر سيتي واليونايتد، والذي انتهى بهزيمة الشياطين الحمر بنتيجة 2-1.
وقال متحدث باسم مانشستر يونايتد: "إن حظر النادي يذهب إلى أبعد من ذلك مع تمديد التعليق الفوري لمدة ثلاث سنوات إلى حظر غير محدد من جميع أنشطة النادي بما في ذلك جميع المباريات في أولد ترافورد وأن السخرية من هيلسبره ومآسي كرة القدم الأخرى أمر غير مقبول تماما".
وقال اتحاد الكرة الإنكليزي في بيان إنه راض بالحكم وأن الإساءة التي تشير إلى هيلسبره أو أي مأساة في كرة القدم لن يتم التسامح معها في استاد "ويمبلي"، وأنهم يأملون أن يبعث حكم اليوم برسالة قوية بأنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد أي شخص يتصرف بهذه الطريقة". (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة
مُجدداً ميريام فارس تُثير الجدل.. ظهرت بـ "جمبسوت" شفاف أظهر ما تحته! (صورة)
Lebanon 24
مُجدداً ميريام فارس تُثير الجدل.. ظهرت بـ "جمبسوت" شفاف أظهر ما تحته! (صورة)
03:46 | 2023-06-20
20/06/2023 03:46:47
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مرعب.. انقض على امرأة وابنتها في وضح النهار شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو مرعب.. انقض على امرأة وابنتها في وضح النهار شاهدوا ماذا حصل
00:24 | 2023-06-20
20/06/2023 12:24:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة على شاطىء لبنانيّ... شاهدوا بالصور ما حصل
Lebanon 24
مأساة على شاطىء لبنانيّ... شاهدوا بالصور ما حصل
07:35 | 2023-06-20
20/06/2023 07:35:06
Lebanon 24
Lebanon 24
على متن يخت في دبي.. مذيعة الـ MTV ووصيفة ملكة جمال لبنان السابقة تظهر ببكيني مُثير! (صور)
Lebanon 24
على متن يخت في دبي.. مذيعة الـ MTV ووصيفة ملكة جمال لبنان السابقة تظهر ببكيني مُثير! (صور)
04:34 | 2023-06-20
20/06/2023 04:34:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان قصير ووضعيات جريئة هذا ما نشرته نادين نجيم.. والجمهور: كنتي ملكة بس خربتي وجهك
Lebanon 24
بفستان قصير ووضعيات جريئة هذا ما نشرته نادين نجيم.. والجمهور: كنتي ملكة بس خربتي وجهك
06:20 | 2023-06-20
20/06/2023 06:20:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
14:00 | 2023-06-20
هل يتخلى رونالدو عن اللعب مع البرتغال؟
11:00 | 2023-06-20
إنجاز جديد لمبابي... ماذا حقّق على مستوى المنتخب الفرنسيّ؟
08:00 | 2023-06-20
على رأسهم توريس.. 5 لاعبين مرشّحون لمغادرة برشلونة هذا الصيف
05:00 | 2023-06-20
رئيس إنتر ميامي يلمح لصفقتين كبيرتين بعد ميسي!
04:30 | 2023-06-20
هذا الشخص قد يمنع "الهلال" السعودي من التعاقد مع نيمار!
02:00 | 2023-06-20
توجه لنقل كأس العالم للأندية 2023 من العاصمة السعودية الرياض.. والسبب؟
فيديو
الاتصال ينقطع مع ملياردير شهير على عمق 3800 متر.. ماذا حصل معه؟ (فيديو)
Lebanon 24
الاتصال ينقطع مع ملياردير شهير على عمق 3800 متر.. ماذا حصل معه؟ (فيديو)
00:01 | 2023-06-20
21/06/2023 00:36:56
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
00:49 | 2023-06-19
21/06/2023 00:36:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
05:00 | 2023-06-16
21/06/2023 00:36:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact