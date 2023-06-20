عقوبة قاسية ضدّ مشجع لنادي "مانشستر يونايتد"... ما القصة؟

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ذكرت تقارير صحفية، أنه تم اعتقال المشجع لنادي "مانشستر يونايتد" جيمس وايت البالغ 33 عاما، بعدما ارتدى قميصا مسيئا ليسخر من كارثة هيلسبره الخاصة بنادي ليفربول.وأقر وايت بأنه مذنب في محكمة ويلسدن الابتدائية، وأصدرت المحكمة بالاشتراك مع اتحاد الكرة أمرا بإيقافه لمدة 4 سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية، وقرر النادي منعه إلى أجل غير مسمى من حضور مبارياتهم.وارتدى المشجع قميصا يحمل الرقم 97 وعبارة "ليس كافيا" في إشارة إلى عدد مشجعي ليفربول الذين توفوا في مأساة الاستاد عام 1989، أثناء حضوره نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي بين مانشستر سيتي واليونايتد، والذي انتهى بهزيمة الشياطين الحمر بنتيجة 2-1.وقال متحدث باسم مانشستر يونايتد: "إن حظر النادي يذهب إلى أبعد من ذلك مع تمديد التعليق الفوري لمدة ثلاث سنوات إلى حظر غير محدد من جميع أنشطة النادي بما في ذلك جميع المباريات في أولد ترافورد وأن السخرية من هيلسبره ومآسي كرة القدم الأخرى أمر غير مقبول تماما".وقال اتحاد الكرة الإنكليزي في بيان إنه راض بالحكم وأن الإساءة التي تشير إلى هيلسبره أو أي مأساة في كرة القدم لن يتم التسامح معها في استاد "ويمبلي"، وأنهم يأملون أن يبعث حكم اليوم برسالة قوية بأنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد أي شخص يتصرف بهذه الطريقة". (روسيا اليوم)