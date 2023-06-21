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رياضة

بثنائية ماني ورفاقه.. السنغال تهزم البرازيل 4-2

Lebanon 24
21-06-2023 | 02:00
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سجل ساديو ماني هدفين ليقود السنغال للفوز 4-2 على البرازيل وديا في لشبونة ليكتب الخسارة الثالثة لبطل العالم 5 مرات في آخر 4 مباريات.

وهي أول مرة تخسر البرازيل بفارق هدفين منذ الهزيمة 2-0 أمام تشيلي في 2015، كما لم تستقبل 4 أهداف أو أكثر منذ الخسارة 7-1 من ألمانيا في الدور قبل النهائي لكأس العالم 2014.
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منح لوكاس باكيتا المقدمة للبرازيل مبكرا في الشوط الأول وظن رفاقه أنهم حصلوا على ركلة جزاء بعد عرقلة فينيسيوس جونيور في منطقة الجزاء، لكن حكم الفيديو المساعد لم يحتسب القرار لوجود تسلل في بداية الهجمة.

ورغم السيطرة فإن السنغال سجلت من فرصتها الأولى حين فشل دفاع البرازيل في إبعاد تمريرة عرضية لتصل إلى حبيب ديالو، الذي سدد من لمسة واحدة بقوة في المرمى.
وأعطى الهدف الثقة للسنغال لتضيف الهدف الثاني بعد 3 دقائق بعدما سجل المدافع ماركينيوس بالخطأ في مرماه وهو يحاول إبعاد رأسية إسماعيلا سار قبل أن يسجل ماني من داخل منطقة الجزاء بتسديدة قوية.

وعوض ماركينيوس الخطأ وسجل الهدف الثاني للبرازيل من داخل منطقة الجزاء، لكن ماني أضاف الهدف الرابع من ركلة جزاء احتسبت لصالح المهاجم نيكولاس جاكسون بعد مخالفة على الحارس إيدرسون.
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