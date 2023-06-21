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رياضة

لغز الرقم 9 يحير جماهير ريال مدريد

Lebanon 24
21-06-2023 | 05:00
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وضع فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد، جماهير النادي الملكي في حيرة شديدة، الثلاثاء، أثناء تقديم الصفقة الجديدة، خوسيلو.

وتعاقد الريال مع خوسيلو لمدة موسم على سبيل الإعارة من صفوف إسبانيول الذي هبط لدوري الدرجة الثانية، من أجل تعويض رحيل كريم بنزيما الذي انتقل إلى اتحاد جدة السعودي.
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لكن المفاجأة كانت حصول خوسيلو على القميص رقم 14، وليس 9 الذي لا يرتديه أي لاعب في القائمة بعد رحيل بنزيما.

وقال خوسيلو خلال تقديمه في المؤتمر الصحفي الثلاثاء: "كل رقم في ريال مدريد هو مهم، أنا فخور جدا لارتداء أي رقم، أي لاعب في العالم سيفعل أي شيء حتى يكون قادرا على ارتداء هذا القميص، بالنسبة لي الرقم أمر ثانوي".

ولا يعد الرقم 14 المفضل بالنسبة لخوسيلو، الذي اعتاد على ارتداء القميص رقم 9 خلال مسيرته مع ألافيس وإسبانيول.

لكن من المحتمل أن الإدارة أرادت ترك هذا الرقم (9) في الوقت الحالي، تمهيدا لإبرام صفقة كبرى تقود هجوم الملكي.
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