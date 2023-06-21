الاتحاد يعلن تعاقده مع الفرنسي نغولو كانتي





وتعاقد حامل لقب دوري روشن السعودي مع بطل العالم الفرنسي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع البلوز.

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وقال نادي الاتحاد في بيان رسمي على حسابه على "تويتر": لقد تم توقيع العقد صباح الثلاثاء 20 حزيران، بعد أن أكمل كانتي فحوصاته الطبية في أحد المراكز الطبية المتخصصة في دبي تمهيداً للالتحاق بصفوف العميد. أعلن نادي الاتحاد السعودي عن تعاقده مع النجم الفرنسي نغولو كانتي، متوسط ميدان نادي تشيلسي الإنكليزي، بموجب عقد يمتد لثلاثة مواسم.وتعاقد حامل لقب دوري روشن السعودي مع بطل العالم الفرنسي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع البلوز.وقال نادي الاتحاد في بيان رسمي على حسابه على "تويتر": لقد تم توقيع العقد صباح الثلاثاء 20 حزيران، بعد أن أكمل كانتي فحوصاته الطبية في أحد المراكز الطبية المتخصصة في دبي تمهيداً للالتحاق بصفوف العميد.

وتابع البيان: يأتي انتقال كانتي إلى الاتحاد امتداداً للصفقات الأكثر شهرة وتأثيراً في تاريخ النادي ويضاف إلى عدد من الخطوات التاريخية في الدوري السعودي للمحترفيين.وانتهى عقد كانتي (32 عاماً) مع تشيلسي في 30 يونيو الجاري، وذكرت تقارير سابقة أن اللاعب قرر الاستمرار مع البلوز قبل أن يحسم وجهته بالانتقال إلى دوري روشن.وسيلتحق كانتي بمواطنه كريم بنزيما الذي رحل عن ريال مدريد بعد مسيرة حافلة، وانضم إلى صفوف الاتحاد قبل أيام.وأفادت تقارير سابقة بأن كانتي سيحصل على راتب سنوي مع الهلال يُقدر بـ100 مليون يورو.