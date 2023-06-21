فليك يعد الألمان بتصحيح المسار

Advertisement

أكد هانزي فليك مدرب منتخب ألمانيا أنه يسعى لتصحيح مسار الفريق والعودة لتحقيق نتائج إيجابية مجددا، مستبعدا أن يتحمل العواقب بشكل شخصي بعد أن تلقى المنتخب هزيمة جديدة نظيره الكولومبي بهدفين دون رد في المباراة الودية التي جمعت بينهما الثلاثاء.وتزايدت الضغوط على هانزي فليك الذي بقي في منصبه رغم صدمة خروج المنتخب الألماني من دور المجموعات بكأس العالم 2022، إذ لم يحقق المنتخب تحت قيادته سوى أربعة انتصارات خلال آخر 16 مباراةوقال فليك في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: بالطبع، هو وضع لم أمر به من قبل. إنني أحب حقا الفوز بالمباريات. وأكره الخسارة حقا.واعترف فليك بأن المنتخب الألماني لا يحقق في الوقت الحالي النتائج التي كان يأمل في تحقيقها، وأضاف: يمكنني أن أعد أننا سنرى فريقا مختلفا في سبتمبر.ويخوض المنتخب الألماني مباراتين وديتين في سبتمبر أمام منتخبي اليابان وفرنسا ثم يلتقي المنتخب الأميركي في تشرين الاول. (العربية)