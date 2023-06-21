بنزيمة يرحب باللعب مع كانتي مجدداً.. ويقول: أراك في جدة

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أبدى الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة سعادته وأظهر ترحيبه الكبير بانضمام مواطنه نغولو كانتي إلى الفريق المتوج بلقب دوري روشن السعودي صباح الأربعاء، بعدما وقع الأخير عقداً مع الفريق لمدة 3 سنوات.وقال بنزيمة، الذي رحل عن ريال بعد مسيرة حافلة على مدار 14 عاما، في رسالة بحساب نادي الاتحاد على "تويتر: أهلا نغولو. ذات يوم أخبرتك بأنك الأفضل في مركز الوسط الدفاعي والمتقدم بالعالم.وأضاف المهاجم الفرنسي الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم: والآن أنا سعيد باللعب معك مرة أخرى، وبالتأكيد في أفضل فريق في السعودية. أراك في جدة.ورد كانتي على رسالة زميله السابق في المنتخب الوطني وقال: سعيد برؤيتك مجددا. شكرا على كلماتك وأنا سعيد باللعب مع أفضل لاعب بالعالم وأنا سعيد باللعب مع النمور أمام الجماهير في الجوهرة. (العربية)