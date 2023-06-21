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رياضة

بعد واقعة "سب الحكم".. هذه عقوبة مورينيو

Lebanon 24
21-06-2023 | 23:00
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قررت لجنة التأديب في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الأربعاء، إيقاف المدير الفني لروما الإيطالي جوزيه مورينيو 4 مباريات، بعد سب حكم نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وكان روما خسر المباراة أمام إشبيلية الإسباني في 31 أيار الماضي.
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وبعد مباراة مشدودة انتهت باللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد هوية الفائز، انتشر مقطع فيديو تم تصويره في ساحة انتظار السيارات في ملعب "بوشكاش أرينا" في بودابست عقب انتهاء اللقاء.
 
وأظهر المقطع توجه المدرب البرتغالي مرارا وتكرارا بكلمات نابية للحكم الإنجليزي أنتوني تايلور، واصفا إياه بـ"العار". (سكاي نيوز عربية) 
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