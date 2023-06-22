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رياضة

"صاحب السجل الذهبي" على مشارف الانتقال من سيتي إلى برشلونة

Lebanon 24
22-06-2023 | 05:00
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بات الألماني إلدولي ايلكاي غوندوغان لاعب وسط مانشستر سيتي على مشارف الانتقال إلى برشلونة الإسباني بحسب ما أشارت وسائل إعلام إنكليزية الأربعاء.

وينتهي عقد غوندوغان (32 عاما) مع مانشستر سيتي صاحب الثلاثية هذا الموسم (الدوري المحلي وكأس إنكلترا ودوري أبطال اوروبا)، في 30 حزيران الحالي، وقد عرض عليه سيتي التجديد لموسم واحد مع إمكانية التجديد لسنة إضافية أيضا، لكن برشلونة عرض عليه عقدا لثلاثة مواسم. 
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وخاض غوندوغان 51 مباراة في صفوف مانشستر سيتي هذا الموسم وسجل 11 هدفا بينها هدفان في نهائي كأس إنكلترا في مرمى مانشستر يونايتد ليخرج فريقه فائزا 2-1

ويملك غوندوغان سجلا ذهبيا منذ انتقاله إلى سيتي قادما من بوروسيا دروتموند الألماني قبل 7 أعوام إذ توج في صفوفه بطلا للدوري المحلي 5 مرات، وكأس إنكلترا مرتين، وكأس الرابطة 4 مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.

وأغلب الظن أن مدرب برشلونة تشافي يرى في غوندوغان خير بديل لسيرجيو بوسكيتس الذي قرر الرحيل عن النادي الكاتالوني في نهاية الموسم الحالي.
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