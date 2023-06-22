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اعتذر نجم كرة القدم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، لصديقته، برونا بيانكاردي، التي أعلنت حملها قبل شهر، لأنه أقدم على خيانتها مع فتاة أخرى تدعى، فرناندا سانتوس، كان قد تواصل معها في 12 حزيران للاحتفال بعيد الحب في البرازيل.ورغم ذلك الاعتذار، فإن تقارير إعلامية تحدثت عن وجود اتفاق بين نجم نادي باريس سان جيرمان وصديقته برونا التي تعد من أبرز نجمات التواصل الاجتماعي في بلادها.ونقل موقع "سبورت بابيل" الرياضي عن تقارير برازيلية أن برونا بيانكاردي منفتحة على إقامة نيمار لعلاقات جنسية مع نساء آخريات بشرط ألا يقبلهن في الفم وأن يستخدم الواقي الذكري خلال المعاشرة.وعلاوة على هذين الشرطين، لا يُسمح للاعب، البالغ من العمر 31 عاما، والذي تم ربطه مؤخرا بالانتقال إلى دوري المحترفين السعودي، بإقامة علاقات مع "فتيات المرافقة"، أي اللواتي يقدمن خدمات جنسية واجتماعية مقابل أجر معين.وقد نشر نيمار اعتذارا عبر حسابه الرسمي على تطبيق إنستغرام، موجها كلامه إلى والدة طفله القادم: "لقد أخطأت بحقك، ولدي الشجاعة للقول إنني أرتكب العديد من الأخطاء كل يوم سواء داخل الملعب أو خارجه".وتابع: "لكني أحرص على تصحيح أخطائي في المنزل وفي حياتي الشخصية، وفي علاقاتي الوثيقة مع عائلتي وأصدقائي".وأردف: "أفعالي أثرت على فتاة أحلامي ووالدة طفلي (القادم).. و أشعر بأنني مضطر للتأكيد علنًا على الاعتذار في قضية خاصة.. لا أستطيع تخيل حياتي بدونك.. ولا أعلم إذا كانت علاقتنا سوف تستمر وتنجح، ولكني متأكد اليوم أني أريد المحاولة وتحقيق أهدافنا وأن نغمر طفلنا بالحب وأن يكون حبنا أقوى".وكانت مواقع برازيلية قد ذكرت أن أصدقاء برونا قد حاولوا الضغط على نجمة وسائل التواصل الاجتماعي للانفصال عن نيمار الذي اعتاد على كثرة العلاقات النسائية بحسب زعمهم.ولكن يبدو أن برونا رفضت تلك الضغوط وتريد الاستمرار مع النجم السابق لنادي برشلونة من أجل "صالح طفلهما" الذي سوف يبصر النور في غضون خمسة أشهر تقريبًا.وسيكون الطفل الثاني لمهاجم البرازيل، حيث أن لديه ابنًا آخر من صديقته السابقة كارولينا دانتاس، والذي أنجبه في العام 2011.تجدر الإشارة إلى أن بعض الأخبار كانت قد تواترت عن سعي نادي باريس سان جيرمان للتخلص من أغلى لاعب في العالم هذا الصيف، رغم أن عقده ينتهي في صيف العام 2025.وبالإضافة إلى اهتمام بعض أندية المملكة العربية السعودية به، فقد ارتبط اسم نيمار بأندية في إنكلترا تسعى إلى الحصول على خدماته، وأبرزها مانشستر يونايتد وتشيلسي ونيوكاسل يونايتد.