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رياضة

النصر السعودي يتوصل لاتفاق مع "قاهر" ريال مدريد

Lebanon 24
22-06-2023 | 08:00
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توصل نادي النصر السعودي لكرة القدم إلى "اتفاق مبدئي" مع البرتغالي لويس كاسترو، مدرب نادي بوتافوغو البرازيلي، من أجل تولي مهمة تدريب فريق "العالمي".
 
وينتهي عقد لويس كاسترو، البالغ من العمر 61 عاما، مع فريق بوتافوغو في ديسمبر المقبل، حيث أشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي نادي النصر أمهلوا المدرب البرتغالي حتى بداية الأسبوع المقبل، لاتخاذ قرار نهائي بشأن العرض.

ويأمل نادي النصر بحسم ملف المدرب قبل بدء الاستعدادات للموسم الجديد، حيث يثق القائمون عليه بأن كاسترو سيحسم قراره خلال الفترة المحددة، علما أن ثمة خيارات بديلة يمكن دراستها، بحسب الصحيفة.

ويمتلك لويس كاسترو تجربة تدريبية في الخليج، حيث أشرف على تدريب نادي الدحيل القطري عام 2021، كما تولى تدريب أندية مثل بورتو وريو آفي وفيتوريا غيمارايش بالبرتغال، فضلا عن نادي شاختيور دونيتسك، الذي قاده للفوز على ريال مدريد ذهابا وإيابا عام 2020 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
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