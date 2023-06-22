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رياضة

خبر سيء لسواريز... إصابة خطيرة قد تنهي مسيرته

Lebanon 24
22-06-2023 | 03:04
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أكد رئيس نادي غريميو بورتو أليغري البرازيلي لكرة القدم ألبرتو غيرا أن المهاجم المخضرم الأوروغوياني لويس سواريز، الذي يعاني من إصابة خطيرة في ركبته اليمنى، قد وصل إلى الحدّ الأقصى، معبراً عن قلقه بشأن مسيرته في الملاعب.
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وأقرّ غيرا خلال حدث إعلامي في ملعب غريميو أن "المشكلة خطيرة"، مضيفاً بشأن المهاجم البالغ 37 عاماً والذي يدافع عن ألوان النادي منذ كانون الثاني الماضي: "تلقى الكثير من الحقن، وتناول الكثير من الأدوية. لقد وصل إلى الحد الأقصى. الآن أين هو هذا الحد حقاً، لا نعرف".
 
في المقابل، أفادت وسائل إعلام برازيلية أن مهاجم ليفربول الإنكليزي وبرشلونة الإسباني السابق يعتزم إعلان اعتزاله قريباً، بسبب آلام في ركبته اليمنى والتي تزداد سوءاً، علماً أنه خضع للعديد من العمليات الجراحية.
 
كما أشار غيرا، من دون منح مزيد من التفاصيل، إلى أن سواريز يفكر في تركيب "طرف صناعي".
 
ومن المرجح أن يعلن المهاجم الدولي المكنّى "بيستوليرو" (المسدس) والمنتقل إلى البرازيل بموجب عقد حتى كانون الأوّل 2024، عن خططه المستقبلية لمجلس إدارة غريميو.
 
سجل الهداف التاريخي لمنتخب الأوروغواي (68 هدفاً في 137 مباراة) 14 هدفاً في 26 مباراة مع غريميو منذ وصوله عقب كأس العالم المخيبة للآمال في قطر.
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