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رياضة

عضة عنكبوت تؤدي لأزمة غير متوقعة في إنتر ميامي قبل وصول ليونيل ميسي!

Lebanon 24
22-06-2023 | 09:07
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نقل الهولندي نيك مارسمان، زميل الأرجنتيني ليونيل ميسي، وحارس مرمى نادي إنتر ميامي الأميركي، إلى المستشفى بعدما تعرض لعضة عنكبوت سام في حديقة حيوانات فلوريدا.

أخبار هذه العضة الصغيرة قد تقلق ميسي، الذي من المقرر أن يتعاون مع مارسمان خلال الفترة المقبلة بعد اتفاق الأرجنتيني على الانتقال إلى إنتر ميامي إثر قرار مغادرة باريس سان جيرمان الفرنسي.
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ناتالي دين ديكر، زوجة مارسمان، وهي محامية وملكة جمال هولندا السابقة، شاركت صورة زوجها على سرير المستشفى عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي.

وكتبت زوجة مارسمان: "الجانب السلبي للعيش في مناخ استوائي هو عندما تذهب إلى حديقة الحيوان وينتهي بك الأمر لتتعرض إلى لدغة عنكبوت سام، وتضطر للبقاء في المستشفى لثلاثة أيام".

وكشفت الزوجة أن الحارس قد خرج من المستشفى وتجاوز الآن مرحلة الخطر، حيث كتبت: "سعيدة بعودتك إلى المنزل، والآن تعافى قريبًا". (جول)
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