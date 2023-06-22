28
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
29
o
النبطية
25
o
زحلة
27
o
بعلبك
27
o
بشري
26
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
عضة عنكبوت تؤدي لأزمة غير متوقعة في إنتر ميامي قبل وصول ليونيل ميسي!
Lebanon 24
22-06-2023
|
09:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقل الهولندي نيك مارسمان، زميل الأرجنتيني ليونيل ميسي، وحارس مرمى نادي إنتر ميامي الأميركي، إلى المستشفى بعدما تعرض لعضة عنكبوت سام في حديقة حيوانات فلوريدا.
أخبار هذه العضة الصغيرة قد تقلق ميسي، الذي من المقرر أن يتعاون مع مارسمان خلال الفترة المقبلة بعد اتفاق الأرجنتيني على الانتقال إلى إنتر ميامي إثر قرار مغادرة باريس سان جيرمان الفرنسي.
Advertisement
ناتالي دين ديكر، زوجة مارسمان، وهي محامية وملكة جمال هولندا السابقة، شاركت صورة زوجها على سرير المستشفى عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي.
وكتبت زوجة مارسمان: "الجانب السلبي للعيش في مناخ استوائي هو عندما تذهب إلى حديقة الحيوان وينتهي بك الأمر لتتعرض إلى لدغة عنكبوت سام، وتضطر للبقاء في المستشفى لثلاثة أيام".
وكشفت الزوجة أن الحارس قد خرج من المستشفى وتجاوز الآن مرحلة الخطر، حيث كتبت: "سعيدة بعودتك إلى المنزل، والآن تعافى قريبًا". (جول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بتوقيع مصمم لبناني... بطلة "التفاح الحرام" دخلت القفص الذهبي وهذه الصور الأولى من حفل زفافها
Lebanon 24
بتوقيع مصمم لبناني... بطلة "التفاح الحرام" دخلت القفص الذهبي وهذه الصور الأولى من حفل زفافها
15:19 | 2023-06-21
21/06/2023 03:19:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طليق كارين رزق الله يظهر بصورة جديدة... هكذا احتفلت إبنته بعيد الأب معه
Lebanon 24
بعد غياب طليق كارين رزق الله يظهر بصورة جديدة... هكذا احتفلت إبنته بعيد الأب معه
14:31 | 2023-06-21
21/06/2023 02:31:32
Lebanon 24
Lebanon 24
قريباً.. أحد أشهر المطاعم العالمية يفتتح فرعاً له وسط بيروت
Lebanon 24
قريباً.. أحد أشهر المطاعم العالمية يفتتح فرعاً له وسط بيروت
14:30 | 2023-06-21
21/06/2023 02:30:24
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف رجل أعمال زوج فنانة معروفة جدّاً... ما هي تهمته؟
Lebanon 24
توقيف رجل أعمال زوج فنانة معروفة جدّاً... ما هي تهمته؟
16:16 | 2023-06-21
21/06/2023 04:16:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إصطياد سمكة قرش في منطقة الأوزاعي!
Lebanon 24
بالفيديو... إصطياد سمكة قرش في منطقة الأوزاعي!
07:33 | 2023-06-22
22/06/2023 07:33:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
11:00 | 2023-06-22
هل سيعتزل ليفاندوفسكي... وأين سيُنهي مشواره في كرة القدم؟
09:38 | 2023-06-22
لبنان يهزم بنغلاديش ببطولة جنوب آسيا
09:24 | 2023-06-22
السعودية تنسحب من الملف المشترك مع مصر واليونان لاستضافة مونديال 2030
08:00 | 2023-06-22
النصر السعودي يتوصل لاتفاق مع "قاهر" ريال مدريد
05:00 | 2023-06-22
"صاحب السجل الذهبي" على مشارف الانتقال من سيتي إلى برشلونة
03:04 | 2023-06-22
خبر سيء لسواريز... إصابة خطيرة قد تنهي مسيرته
فيديو
الاتصال ينقطع مع ملياردير شهير على عمق 3800 متر.. ماذا حصل معه؟ (فيديو)
Lebanon 24
الاتصال ينقطع مع ملياردير شهير على عمق 3800 متر.. ماذا حصل معه؟ (فيديو)
00:01 | 2023-06-20
22/06/2023 20:08:55
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
00:49 | 2023-06-19
22/06/2023 20:08:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
05:00 | 2023-06-16
22/06/2023 20:08:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact