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رياضة

السعودية تنسحب من الملف المشترك مع مصر واليونان لاستضافة مونديال 2030

Lebanon 24
22-06-2023 | 09:24
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قررت السعودية واليونان ومصر، في اجتماع أمس الأربعاء، عدم التقدم بطلب لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2030، بحسب مواقع محلية يونانية.
ونقلت صحيفة "كاثمريني"، أن مسؤولين من اليونان والسعودية ناقشوا التراجع وعدم التقدم بطلب لتنظيم بطولة كأس العالم عام 2030، والذي كان من المقرر أن يشمل مصر أيضًا. وجاء القرار بعدما قررت الحكومة السعودية الانسحاب، في ظل وجود ضغوط من أجل تنظيم البطولة في أوروبا وبالتحديد في إسبانيا والبرتغال.
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وذكر موقع "غريك ريبورتر"، أن ممثلي السعودية واليونان توصلوا الأربعاء إلى قرار عدم تقديم ملف الترشح، مشيرًا إلى تعرض أثينا لانتقادات قوية مع الأنباء التي ظهرت في شباط الماضي عن الملف المشترك المحتمل، بسبب "تعاونها مع حكومتين متهمتين بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان".
 
ولم تعلن أي دولة من الثلاث المذكورة، التقدم رسميًا بمثل هذه الملف أو التخطيط لتنظيم كأس العالم.
وأعلن المغرب الترشح ضمن ملف يشمل أيضًا البرتغال وإسبانيا لاستضافة هذه النسخة من بطولة كأس العالم، أملا في أن تصبح ثاني بلد عربي يستضيف البطولة بعد تنظيم قطر للنسخة الماضية عام 2022، والثانية في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا عام 2010.

وبحسب بيان للديوان الملكي المغربي منتصف الشهر الجاري فإن الملف المشترك "سيحمل عنوان الربط بين أفريقيا وأوروبا، وبين شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه، وبين القارة الأفريقية والعالم العربي والفضاء الأورومتوسطي".

وانضمت أوكرانيا في البداية إلى إسبانيا والبرتغال كشريك محتمل في ملفها لنسخة 2030، ولكن مع عدم تواجد نهاية في الأفق للحرب مع روسيا، تقدم المغرب للمشاركة مع الدولتين الأوروبيتين في عرض مشترك، بحسب رويترز. (الحرة)
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