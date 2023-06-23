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رياضة

محمد صلاح يتسبّب في حالة ذعر بين جماهير "ليفربول".. ما القصة؟

Lebanon 24
23-06-2023 | 02:00
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ذكر موقع "توك سبورت" الإنكليزي أنّ خبراً يتعلّق بانتقال نجم نادي "ليفربول" المصري محمد صلاح إلى نادي "العدالة" السعودي، قد أحدث حالة من "الفزع" بين جماهير الـ"ريدز"، قبل اتّضاح الأمر لاحقًا.
وتفجّرت حالة من التفاعل الواسع بين جماهير "ليفربول" على مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتشار الخبر.
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وبعد هجوم جماهير النادي الإنكليزي، تمّ التثبّت لاحقاً بأنّ محمد صلاح المقصود، لم يكن النجم المصري المشهور، بل هو لاعب سعودي يلعب بالأساس في خطة مدافع على عكس قائد "الفراعنة" (مهاجم)، كما أنّه وقّع مؤخراً مع نادي العدالة، بعد أن خاض تجارب أخرى في "دوري يلّو" مع ناديي الجبلين وهجر.
 
 
 
وتأتي حالة "الفزع" الظرفية التي عاشتها جماهير النادي العريق، جرّاء ما تضخّه الأندية السعودية من مبالغ فلكية واعتمادات ضخمة برعاية من الدولة في سوق الانتقالات الصيفية العالمية، حيث جلبت أبرز نجوم اللعبة إلى دوري روشن، مثل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كريما بنزيما، ونغولو كانتي.
من جانبه، يبقى أمر استقطاب صلاح، الذي يرتبط بعقد مع "ليفربول" حتى 2025، إلى السعودية في الوقت الراهن أمراً مستبعداً، رغم أنّه عاش موسماً محبطاً بكل المقاييس خرج فيه خالي الوفاض، بل وعجز مع فريقه حتى في خطف بطاقة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إثر حلوله خامساً في ترتيب فرق الدوري الإنكليزي، وهو المركز الذي سيخوّل له فقط المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ". (win win)
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