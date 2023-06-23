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رياضة

ما علاقة ليفاندوفسكي بانتقال غوندوغان إلى "برشلونة"؟

Lebanon 24
23-06-2023 | 08:00
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ذكرت تقارير صحفية عالمية أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب "برشلونة"، هو مَن أقنع الألماني إيلكاي غوندوغان لاعب خط وسط "مانشستر سيتي" الإنكليزي بالانتقال إلى النادي الكتالوني.
 
 
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وكشف موقع "barcablaugranes"، أن ليفاندوفسكي جلس مع غوندوغان في العاصمة البولندية وارسو، وأقنعه بالانتقال إلى نادي برشلونة.
 
وجاء لقاء اللاعبين على هامش المباراة الودية التي جمعت منتخب بولندا وألمانيا والتي فاز فيها منتخب بولندا بهدف نظيف سجله جاكوب كيويور في الدقيقة (31).
وأكدت مصادر صحفية أن الألماني إيلكاي غوندوغان بات قريباً جداً من الانضمام إلى صفوف "برشلونة" الإسباني، حيث توصل الطرفان إلى اتفاقٍ نهائي، يتبقى فقط توقيع العقود.


وحسب الموقع الإسباني الشهير "Relevo" فإن اللاعب يخضع حالياً للفحوص الطبية في ألمانيا، وعقب انتهائها سيتم الإعلان عن انتقاله إلى "برشلونة" بصورة رسمية. 


ووافق غوندوغان على الانتقال إلى نادي "برشلونة" لمدة موسمين مع إمكانية التجديد لموسمٍ ثالثٍ، وسيتم الإعلان عن الصفقة بعد أن يُودّع اللاعب رفاقه في نادي "مانشستر سيتي". (win win)
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