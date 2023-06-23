"ريال مدريد" يتفق على ضم مبابي.. هذه تفاصيل "صفقة الحلم"

أوشك نادي "ريال مدريد" الإسباني، على إبرام "الصفقة الحلم" هذا الصيف، عبر التعاقد مع كليان مبابي مهاجم "باريس سان جيرمان"، بعد أيام مثيرة ماضية حول تمديد عقده مع نادي العاصمة الفرنسية.

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وحاول "الريال" التعاقد مع مبابي في آخر عامين، قبل نجاح "باريس" في تجديد عقد اللاعب حتى صيف 2024، مع خيار التمديد لموسم إضافي بشرط موافقة اللاعب.

لكن نادي العاصمة الفرنسية تلّقى صفعة من مبابي، بعدما أرسل الأخير خطاباً رسمياً، يبلغه بعدم عزمه على تمديد عقده حتى صيف 2025، ليجبر النادي الفرنسي على التفكير في "بيعه" هذا العام، حتى لا يخسره بالمجان في صيف عام 2024.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن ناصر الخليفي رئيس "باريس سان جيرمان" أخبر اللاعب بضرورة التوقيع على عقد جديد خلال هذا الصيف، وإلا سيتم "عرضه للبيع" وسط اهتمام قوي من "ريال مدريد" بالحصول على خدماته.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الفرنسي، منح نجمه فرصة "تقرير مصيره" في غضون أسبوعين أو ثلاثة لا أكثر، لتفادي إمكان بدء الموسم الجديد وسط حالة من الجدل حول مستقبله.

ويعتبر الرهان الأخير لـ "باريس" على إمكانية استمرار مبابي، هو قدوم المدرب لويس إنريكي، الذي قد يمنح اللاعب الأمل والثقة في مشروعه بحديقة "الأمراء"، للمنافسة بقوة على دوري "أبطال أوروبا" الموسم القادم.

لكن بحسب تقرير موقع "PSG Community" الفرنسي، فإن "ريال مدريد" و"باريس سان جيرمان" قد توصلا بالفعل إلى اتفاق بشأن انتقال مبابي إلى النادي الإسباني.

وينص الاتفاق بحسب التقرير، على انتقال مبابي إلى "ريال مدريد" هذا الصيف، في مقابل 200 مليون يورو، بجانب 50 مليون يورو كحوافز إضافية.

يأتي ذلك رغم أن "الأبيض" بإمكانه الانتظار لعام آخر، وجلب كيليان مبابي مجاناً إلى ملعب "سانتياغو برنابيو"، لكن "الريال" يريد مبابي سريعاً، لتعويض رحيل النجم الفرنسي كريم بنزيما الذي رحل إلى صفوف اتحاد جدة السعودي.

ماذا قدّم مبابي مع "باريس سان جيرمان"؟

شارك الدولي الفرنسي مع "باريس سان جيرمان" في 260 مباراة بكل المسابقات، خلال 5 سنوات. ونجح في تسجيل 212 هدفاً وصنع 98 أخرين.

وأصبح النجم الفرنسي الهدّاف التاريخي لنادي "باريس سان جيرمان"، بالإضافة إلى فوزه بـ 5 ألقاب من الدوري الفرنسي مع النادي الباريسي.