متى سيُقام أوّل "كلاسيكو" بين برشلونة وريال مدريد في الموسم المقبل؟

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يستضيف برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد على ملعب " لويس كومبانيس الأولمبي" يوم 29 تشرين الاول المقبل في "كلاسيكو" الدوري الإسباني، بينما سيفتتح حملة الدفاع عن لقبه بلقاء خيتافي في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإسباني بعد سحب القرعة يوم الخميس.ويحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على أتلتيك بلباو في سان ماميس في الجولة الافتتاحية.وتقام القمة الأولى بين الغريمين في الاستاد الأولمبي في بكاتالونيا بسبب أعمال الترميم في "سبوتيفاي كامب نو" بينما يستضيف ريال مدريد القمة التالية يوم 12 نيسان 2024 في "سانتياغو برنابيو".ويلتقي ريال مع مضيفه أتلتيكو مدريد في قمة العاصمة بالجولة السادسة في 24 أيلول المقبل.وفي الجولة الأخيرة يزور برشلونة منافسه إشبيلية بينما يستقبل ريال مدريد فريق ريال بيتيس.وستتوقف المسابقة التي تقام بين 11 اب و26 أيار من العام المقبل أربع مرات بسبب ارتباطات المنتخبات، بجانب عطلة عيد الميلاد بين 22 كانون الاول وكانون الثاني.