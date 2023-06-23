النصر السعوديّ يقترب من ضمّ الكرواتي بروزوفيتش

اقترب النصر السعودي من التعاقد مع الكرواتي الدولي مارسيلو بروزوفيتش قائد ولاعب خط وسط إنتر ميلان الإيطالي للانضمام إلى الفريق في فترة الانتقالات الصيفية.



ووفقاً لمصادر، فإن الاتفاق بين النادي السعودي واللاعب الكرواتي بات قريباً للغاية بعدما اتفق الطرفان على الشروط الشخصية، بينما اتفق النادي مع نظيره الإيطالي على شراء ما تبقى من عقد قائد الفريق والذي تبقى منه عامان. (العربية)

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