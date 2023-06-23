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رياضة

رئيس نادي "غريميو": سواريز وصل "الحدّ الأقصى"

Lebanon 24
23-06-2023 | 16:00
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أكد ألبرتو غيرا رئيس نادي غريميو البرازيلي أن المهاجم الأوروغوياني المخضرم لويس سواريز الذي يعاني من إصابة خطيرة في ركبته اليمنى قد وصل إلى الحدّ الأقصى، معبراً عن قلقه بشأن مسيرته في الملاعب.

وأقرّ غيرا خلال حدث إعلامي في ملعب غريميو أن "المشكلة خطيرة"، مضيفاً بشأن المهاجم البالغ 37 عاماً والذي يدافع عن ألوان النادي منذ كانون الثاني الماضي ويمتد عقده حتى كانون الاول 2024: تلقى الكثير من الحقن، وتناول الكثير من الأدوية. لقد وصل إلى الحد الأقصى. الآن أين هو هذا الحد حقاً، لا نعرف.
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وأفادت وسائل إعلام برازيلية أن مهاجم ليفربول الإنكليزي وبرشلونة الإسباني السابق يعتزم إعلان اعتزاله قريباً بسبب آلام في ركبته اليمنى والتي تزداد سوءاً، علماً أنه خضع للعديد من العمليات الجراحية، كما أشار غيرا من دون منح مزيد من التفاصيل إلى أن سواريز يفكر في تركيب "طرف صناعي". (العربية)

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