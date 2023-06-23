بينها رؤوف خليف ولخضر بريش.. بالأسماء وجوه إعلاميّة بارزة تُغادر "بي إن سبورتس"

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أعلن الإعلامي التونسي هشام الخلصي، مقدم البرامج الرياضية عبر قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية القطرية رحيله رسميا عن القناة بعد سنوات قضاها فيها.ونشر مذيع قناة بي إن سبورت والجزيرة السابق "تغريدة" على موقع "تويتر"، جاء فيها: "سنوات عديدة لم أشعر بها بالغربة في هذا البلد الجميل ورواية سعيدة عشتها بين جدران هذه الشبكة العملاقة ابتداء من الجزيرة الرياضة وحتى beIN.. لكل بداية نهاية أودع محبي القناة العملاقة على أن نلتقي على الخير والمحبة دائما".وأضاف: "أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى دولة قطر قيادة وشعبا على السنوات الجميلة التي عشتها في هذا البلد وشكر خاص إلى سعادة ناصر بن غانم الخليفي رئيس مجلس إدارة بي ان سبورتس على كل ما قدمه للقناة وموظفيها انتهت قصة جميلة وكل التوفيق للزملاء في beIN ومستقبل أجمل ان شاء الله".وفي وقت سابق، أكد الإعلاميان الجزائري لخضر بريش، والتونسي الآخر رؤوف خليف رحيلهما عن قنوات "بي إن سبورتس" مع نهاية الموسم الكروي (2022-2023) أيضا.وبحسب تقارير إعلامية، ضمت قائمة الراحلين عن قناة "بي إن سبورتس" إضافة إلى لخضر بالريش، ورؤوف خليف وهشام الخلصي، كلا من السوري أيمن جادة، واللبناني محمد حمادة والقطري يوسف سيف.وتباينت الأسباب المذكورة بشأن رحيل هؤلاء، وأبرزها وصولهم لسن التقاعد، وبالتالي جاء قرار تقديم الشكر لهم على الفترة التي قضوها مع "بي إن سبورتس". (روسيا اليوم)