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اختار "كتالونيا" على "إغراء" السعودية.. من هو لاعب "برشلونة" الجديد؟أعلن نادي "برشلونة" الإسباني اليوم الأثنين، عن تعاقده مع الدولي الألماني إيلكاي غوندوغان، في صفقة انتقال حُر بعد نهاية عقده مع نادي "مانشستر سيتي" الإنكليزي، ليكون بذلك أولى صفقات النادي "الكتالوني" هذا الصيف.وتنافس "برشلونة" وأندية الدوري السعودي على عدة صفقات، أبرزها مارسيلو بروزوفيتش، إيلكاي غوندوغان، وروبيرتو فيرمينو وروبن نيفيش، لكن "البارسا" ربح المعركة أخيراً، ونجح في إقناع اللاعب الألماني بالإنضمام الى صفوفه.وقال "برشلونة" في بيان عبر موقعه الرسمي: "توصل نادي برشلونة وإيلكاي غوندوغان إلى اتفاق بشأن ضم لاعب مانشستر سيتي لنادينا بعقد مدة موسمين حتى 30 حزيران 2025".وتضمن عقد غوندوغان شرطاً جزائياً قدره 400 مليون يورو، كما أنّه يملك خيار التمديد لمدة موسمين إضافيين، بحسب البيان.ولم يكشف "برشلونة" عن رقم قميص غوندوغان، حيث أشار بطل الدوري الإسباني الى أنه سيُعلن لاحقاً تفاصيل تقديمه للجماهير ووسائل الإعلام، ومن ضمنها رقم اللاعب مع النادي الكتالوني.من هو لاعب "برشلونة" الجديد؟وكان غوندوغان قد انضم إلى "مانشستر سيتي" عام 2016، برغبة من المدرب الإسباني بيب غوارديولا، قادماً من فريق "بوروسيا دورتموند" الألماني، ومنذ ذلك الحين أصبح إيلكاي أحد أعمدة الفريق الأساسية التي لا غنى عنها، سواء بصفته قائداً، أو رمزاً للثلاثية التي حققها "السيتي" في الموسم 2022-23.ومنذ انضمامه إلى الفريق "السماوي"، خاض غوندوغان 304 مباريات في جميع المسابقات، سجل خلالها 60 هدفاً ومنح 40 تمريرة حاسمة.النجم الألماني البالغ من العمر 32 عاماً، شارك في 51 مباراة مع "السيتي" في الموسم المُنتهي، وسجّل خلالها 11 هدفاً ومنح 7 تمريرات حاسمة.وتلقى غوندوغان عروضاً "مغرية" من أندية الدوري السعودي، وبحسب بعض التقارير الصحفية، فإن ناديي "الهلال" و"الاتحاد" تقدما بعرضٍ للتعاقد مع اللاعب، بالإضافة لـ "أرسنال" الإنكليزي و"باريس سان جيرمان".