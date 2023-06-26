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رياضة

ريال مدريد يعلن تمديد عقد مودريتش حتى 2024

Lebanon 24
26-06-2023 | 11:00
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عن تمديد عقد لاعب خط الوسط الكرواتي لوكا مودريتش لعام إضافي.
وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للنادي "العقد الجديد للاعب لوكا مودريتش يمتد حتى 30 حزيران 2024".
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وانتقل مودريتش إلى ريال مدريد في صيف عام 2012 من توتنهام الإنكليزي، وفاز مع الريال بلقب الدوري الإسباني 3 مرات ودوري أبطال أوروبا 5 مرات.
وفي وقت سابق، أكدت مصادر مقربة من ريال مدريد، أن مودريتش رفض عرضا من الدوري السعودي يتضمن حصوله على 100 مليون يورو لمدة موسمين، بالإضافة إلى مكافأة توقيع تبلغ 20 مليون يورو. (روسيا اليوم)
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