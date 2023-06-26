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رياضة

بعد اعترافه بخيانتها.. نيمار يرقص مع صديقته الحامل ويكشفان عن جنس جنينهما بطريقتهما (فيديو)

Lebanon 24
26-06-2023 | 10:00
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أعلن البرازيلي نيمار لاعب فريق "باريس سان جيرمان" الفرنسي، وصديقته برونا بيانكاردي، أنهما في انتظار طفلة، وذلك في لقاء فخم نظم في قصر اللاعب البرازيلي الدولي على ساحل ريو دي جانيرو.
وظهر الثنائي نيمار وبرونا بيانكاردي في مقطع فيديو نشره البرازيلي عبر صفحته على موقع "إنستغرام"، مع دافي لوكا نجل نيمار من زواجه الأول والوريث الوحيد للمهاجم حتى الآن، الذي ضغط على زر أدى لانبعاث دخان وردي، ليكشف هكذا عن انتظار الثنائي طفلة.
 
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نيمار يثير الجدل بالرقص مع برونا بيانكاردي الحامل.. ويكشفان عن جنس جنينهما بطريقتهما (فيديو)



كما انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه نيمار وهو يرقص مع برونا بيانكاردي، تاركين وراءهما شائعات عن أزمة بسبب خيانة اللاعب البرازيلي، الذي اعتذر علنا قبل أيام قليلة لمن ستكون والدة ابنته. (روسيا اليوم)
 
 

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