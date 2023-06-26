كأس العالم للأندية.. دولة عربية تستضيف النسخة المقبلة

أعلن الاتحادان السعودي والدولي لكرة القدم (فيفا) رسمياً اختيار مدينة جدة لاستضافة النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية بمشاركة 7 فرق المقررة أواخر العام الحالي.

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وكان مجلس الاتحاد الدولي اختار السعودية لتنظيم هذه النسخة في شباط الماضي من دون الإعلان عن اسم المدينة، لتصبح رابع دولة عربية تنظم مونديال الأندية بعد الإمارات وقطر والمغرب.جاء ذلك بعد زيارة رسمية قام بها وفد من مسؤولي الاتحاد الدولي إلى جدّة الأسبوع الماضي، للاطلاع على الاستعدادات الجارية لاستضافة البطولة المقرر تنظيمها خلال الفترة من 12 إلى 22 كانون الأول المقبل.