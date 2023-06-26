أول الغائبين عن "أسود الرافدين" في كأس آسيا.. من هو؟

أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم، إصابة لاعب منتخب بلاده كيفن يعقوب بقطع في الرباط الصليبي سيبعده عن الملاعب لنحو 12 شهراً وبالتالي الغياب عن نهائيات كأس آسيا مطلع 2024 في قطر.





وذكر الاتحاد العراقي في بيان: "أثبتت الفحوصات التي خضع لها لاعب وسط المنتخب وآرهوس الدنماركي إصابته بقطع في الرباط الصليبي وسيغيب عن صفوف المنتخب من 9 إلى 12 شهرا".

Advertisement

وأضاف: "سيخضع يعقوب إلى عملية جراحية خلال الأسبوعين المقبلين في لندن". وذكر الاتحاد العراقي في بيان: "أثبتت الفحوصات التي خضع لها لاعب وسط المنتخب وآرهوس الدنماركي إصابته بقطع في الرباط الصليبي وسيغيب عن صفوف المنتخب من 9 إلى 12 شهرا".وأضاف: "سيخضع يعقوب إلى عملية جراحية خلال الأسبوعين المقبلين في لندن".

وتعرض يعقوب (23 عاما) المحترف في صفوف فريق آرهوس الدنماركي، إلى الإصابة أثناء مباراة ودية للمنتخب العراقي أمام نظيره الكولومبي (0-1) في إسبانيا في 16 حزيران الحالي.



ويعد يعقوب المولود في السويد عام 2000، واحدا من اللاعبين المغتربين المتحدرين من أصول عراقية الذين يلعبون في الأندية الأوروبية والذين يعول عليهم الاتحاد العراقي للعبة لتعزيز صفوف منتخب "أسود الرافدين" في الفترة المقبلة، وتم اختيارهم من قبل المدير الفني الإسباني للمنتخب خيسوس كاساس.