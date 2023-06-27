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رياضة
فوائد مهمّة يجنيها "برشلونة" من التعاقد مع غوندوغان.. ما هي؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
27-06-2023
|
08:00
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تعاقد نادي "برشلونة" الإسباني، مع لاعب الوسط الألماني إيلكاي غوندوغان، بموجب عقد يمتد لموسمَين اثنين، مع خيار التمديد لموسم ثالث.
غوندوغان اللاعب الجديد، يتمتّع بمقومات فنيّة كبيرة اكتسبها على مدار مسيرته الاحترافية، ويُنتظَر أن يمثّل ركيزة أساسية ومهمّة في مشروع "برشلونة الجديد"، تحت قيادة المدرب الإسباني الشاب تشافي هيرنانديز، الساعي لإعادة "البارسا" إلى منصات التتويج قارياً، بعد أعوام من الخيبات المتتالية في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.
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ما هي الفوائد التي سيجنيها "برشلونة" من التعاقد مع غوندوغان؟
الخبرة الأوروبية
لقد عاش غوندوغان تجارب متنوعة في مسيرته مع الأندية الثلاثة (بروسيا دورتموند، مانشستر سيتي، برشلونة)، وأيضاً مع منتخب ألمانيا، قبل أن يصبح لاعباً لـ "البرسا".
ويملك غوندوغان ثقافة الفوز في "دوري أبطال أوروبا" الذي يفتقده برشلونة، فالألماني فاز مؤخراً بـ "ذات الأذنين" مع مدربه السابق بيب غوارديولا.
ذلك الفوز دفع بعض المنتمين إلى "برشلونة" للمطالبة بالتعاقد مع لاعبين جدد، يملكون خبرات وثقافة الفوز في دوري أبطال أوروبا، وبنظرة على الخيارات المُتاحة في السوق، لم يجد "برشلونة" أفضل من غوندوغان.
تعويض بوسكيتس
رحل قائد الفريق سيرخيو بوسكيتس عن النادي، وانتقل إلى إنتر ميامي الأميركي.
ويعاني "برشلونة" من ضائقة مالية، تحرمه من الصفقات وتسجيل لاعبيه الجُدد. وبسبب ذلك الوضع، قد يضطر تشافي لدخول الموسم الجديد دون التوقيع مع بديل لبوسكيتس، لكن غوندوغان قد يمثل حلاً لمشكلة رحيل بوسكيتس، فإيلكاي يظلّ قادراً على اللعب في مركز متوسط ميدان، كما يملك القدرة على المشاركة في مركز لاعب وسط ارتكاز، وأيضاً كصانع ألعاب متأخرّ.
بديل لبيدري
لقد عانى برشلونة كثيراً الموسم المنصرم في فترات غياب بيدري للإصابة، وبدا حاجة الفريق للتوقيع مع صانع ألعاب جديد. ووفقاً لمحللين، يملك غوندوغان كل ما يلزم على الصعيد الفني لتعويض بيدري في حالات الضرورة.
المصدر: خاص
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