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رياضة
ما هي صفقات الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2023؟
إيناس القشاط - Inass El Kashat
|
Lebanon 24
27-06-2023
|
06:00
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بات الدوري السعودي لكرة القدم، محط أنظار متتبعي المستديرة العرب والأجانب منهم، بعدما تعاقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع نادي "النصر" السعودي في الاشهر الماضية، والفرنسي كريم بنزيما مع "الاتحاد"، مع بداية سوق الانتقالات الصيفية.
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بنزيما كان الدليل على أنّ الدوري السعودي لا يبحث عن لاعبين للاعتزال فيه، بل جلب حامل الكرة الذهبية وأفضل لاعب الموسم الماضي في العالم ليكون نواة استمرار "الاتحاد" في القمة، وعودته للمنافسة القارية.
ومع انطلاق فترة الانتقالات الصيفية 2023، فإن العديد من أندية دوري روشن السعودي تسعى إلى تعزيز صفوفها بأفضل طريقة ممكنة من أجل مواصلة المشوار بقوة في النصف الثاني من الموسم، والجميع يتطلع إلى الأسماء اللاحقة التي ستحظى بشرف اللعب في دوري روشن. ولكن حتى الآن،
ما هي صفقات الدوري السعودي في "الميركاتو" الصيفي 2023؟
بعد مفاجأة كريم بنزيما، ضم نادي "الاتحاد" نجولو كانتي نجم تشيلسي الإنكليزي، بعقد يمتد لثلاث سنوات مقبلة.
ونجح "الأهلي" السعودي في الحصول على عقد عبدالله عطيف، بعد انتهاء مدته مع "الهلال"، ليوقّع معه حتى عام 2025.
كذلك نجح نادي "ضمك"، في الحصول على عقد سلطان فقيهي من صفوف نادي "الحزم".
وفي عقد يمتد لموسمين، أبرم "ضمك" اتفاقه مع حسن أبو شرارة لاعب "القادسية" السابق، ليمثّل صفوف الفريق بدءًا من الموسم المقبل.
أما نادي "الحزم"، فقد دعّم صفوفه بضم حارس المرمى التونسي أيمن دحمان، قادماً من صفوف "الصفاقسي" التونسي. وأبرم "الحزم" أيضاً صفقة مع لاعب "أهلي جدة"، طلال عبسي لينضم لصفوف الفريق بعقد يمتد لموسمين.
ويستعدّ نادي "الأخدود" للمشاركة في دوري المحترفين الموسم المقبل، بإبرام صفقة مصلح الشيخ من نادي "جدة". كما تعاقد مع سيباستيان بيدروزا من "الباطن" في عقد يمتد لمدة عامين، ليكون من ركائز تدعيمات الفريق. وضمت إدارة النادي، باولو فيتور لاعب فريق "تشافيس" البرتغالي لمدة عامين.
بدوره، حصل نادي "الرياض" على كل من مارتن كامبانيا ونوليدج موسونا من "الباطن"، بعد هبوط الأخير إلى الدرجة الأولى.
وبعد فشل صفقة ليونيل ميسي، اتجه "الهلال" لتدعيم الفريق بأولى الصفقات، بضم روبين نيفيش من "وولفرهامبتون" الإنكليزي مقابل 55 مليون يورو. كما ضمّ اللاعب كاليدو كوليبالي من "تشيلسي" مقابل 20 مليون يورو.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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عن الكاتب
إيناس القشاط - Inass El Kashat
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