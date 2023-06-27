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رياضة

ميسي يكتشف في نفسه موهبة أخرى.. ما هي؟ (فيديو)

Lebanon 24
27-06-2023 | 05:00
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اكتشف اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي موهبة جديدة كانت مخبأة لديه، وهي التمثيل.

ففي بداية "مشواره الفني"، ظهر صاحب الـ36 عاما في المسلسل التلفزيوني الأرجنتيني الشهير "لوس بروتيكتورس".
ويأتي ظهور ميسي في مسلسل تلفزيوني، وسط ترقب عشاقه لبدء مشواره الجديد في عالم كرة القدم مع إنتر ميامي الأميركي، بعد نهاية مسيرته مع باريس سان جرمان الفرنسي التي استمرت موسمين.

 
 
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والمسلسل ليس بعيدا عن عالم كرة القدم، حيث يحكي تفاصيل رحلة 3 من وكلاء اللعبة، يجتمعون لإنقاذ حياتهم المهنية وتجنب الإفلاس.

وفي الحلقة الأولى من الموسم الثاني للمسلسل، يزور الثلاثي ميسي في باريس حاملين مقترحا للعمل معه في مشروع يهدف إلى دعم اللاعبين الشباب في اتخاذ خطواتهم الأولى بأنديتهم.

وحسب سياق الحلقة، تثير الفكرة اهتمام ميسي في البداية، لكن المحادثة سرعان ما تأخذ منحى آخر عندما يبدأ الضيوف في إزعاجه بطلبات ملحة للحصول على صور.

وأشاد أندريس بارا، الذي يلعب دور أحد الوكلاء في المسلسل، بجهود النجم الأرجنتيني بعد يوم من التصوير. (سكاي نيوز)
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