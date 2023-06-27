إنتحار رياضيّ بارز في ظروف غامضة... من هو؟ (صورة)

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عثرت السلطات الكازاخية على جثة رافع الأثقال فلاديمير سيدوف البالغ من العمر 35 عاما في مكان إقامته في قرية دوستيك.ووفقا لأقارب سيدوف، انتحر الرياضي في ظروف غامضة، بينما أكدت الشرطة أن التحقيق جار.وكان سيدوف قد حصل على درجة ماجستير في الرياضة في جمهورية كازاخستان، وشارك في أولمبياد 2008، وحقق ألقاب عدة بطولات في كازاخستان.يذكر أنه تم استبعاده مؤخرا من كافة البطولات الدولية حتى اب 2024، بسبب اختبار المنشطات الإيجابي. (روسيا اليوم)