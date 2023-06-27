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رياضة

صلاح يحسمها... هل ينتقل للدوري السعوديّ؟

Lebanon 24
27-06-2023 | 16:00
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حسم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول موقفه من الانتقال للدوري السعودي لكرة القدم هذا الصيف.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن صلاح حسم موقفه بعدم الانتقال إلى الدوري السعودي في الوقت الحالي، والاستمرار في صفوف ليفربول.
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وأضافت الصحيفة، أن صلاح أكد لمسؤولي ليفربول أن لديه الرغبة في الاستمرار ضمن صفوف "الريدز"، وهو ما كانت تأمله الإدارة والمدرب يورغن كلوب.

وأشارت "ميرور" إلى أن صلاح يشعر بخيبة أمل بلا شك من الطريقة التي انتهى بها الموسم الماضي مع ليفربول، إلا أنه لا يزال واثقا من قدرته على المساعدة في تغيير الأمور في الموسم الجديد إلى جانب نجوم الفريق الجدد أمثال كودي جاكبو وداروين نونيز. (روسيا اليوم)
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