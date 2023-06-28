على رأسهم كانتي.. شاهد نجوم الرياضة في السعودية يؤدون مناسك الحج

حرص عدد من نجوم الرياضة على القدوم إلى المملكة العربية السعودية هذا العام، لأداء فريضة الحج، وعلى رأسهم الفرنسيان نغولو كانتي وعبد الله دوكوري، والجزائري إسماعيل بن ناصر، بجانب لاعب الكريكيت الباكستاني محمد رضوان، ومحمد النني لاعب منتخب مصر.

وانتشرت على مواقع التواصل، صور لكانتي برفقة النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر، وهما بملابس الإحرام في السعودية.

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كما ظهر بن ناصر في مقطع فيديو آخر، وهو يؤدي مناسك الحج على كرسي متحرك، وبجانبه كانتي الذي يساعده بطريقة عفوية في حمل عكازيه على طول الطريق، حيث أن متوسط ميدان المنتخب الوطني الجزائري، ونادي "ميلان" الإيطالي مُصاب على مستوى الركبة.

نغولو كانتي يحمل عكازات اسماعيل بن ناصر 🤍 pic.twitter.com/s7risJU4VV — ITTI MANIA - اتي مانيا (@IttiMania) June 27, 2023

وأجرى بن ناصر في منتصف أيار الماضي عملية جراحية ناجحة، ولن يعود إلى المنافسات الرّسمية حتّى يُشرف العام الحالي على نهايته.

ومعروف أن بن ناصر ملتزم بشعائر الدين الإسلامي، إذ سبق له أن اعتمر العام الماضي عقب نهاية الموسم الكروي في إيطاليا، وقبل التحاقه بمعسكر المنتخب الجزائري.

الى ذلك، انضم اللاعب المصري محمد النني الى قافلة الحجاج، وظهر في مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقف مع عدد من الحجاج ممسكا بزجاجة تحتوي على "مياه معطرة"، قائلا: "الدكاترة حبايبنا"، حيث يبدو من الفيديو أنهم مجموعة من أصدقاء نجم المنتخب المصري.

المصري محمد النيني لاعب نادي أرسنال ، يبرد على الحجاج من حوله في مشعر عرفات أثناء اداءه لمناسك الحج ❤️

-#يوم_عرفة pic.twitter.com/y2E9MyCWoI — KHALID ALOLYAN 🇸🇦🐪 (@OLYAN15K) June 27, 2023

كما تواجد الفرنسي دوكوري في مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، حيث نشر النجم الفرنسي مقطع فيديو له وهو في طريقه للمملكة العربية السعودية، قائلا: "السلام عليكم.. حان الوقت للذهاب إلى مكة".

وتحدث دوكوري عقب وصوله للأراضي المقدسة قائلا: "أعتقد أن أفضل شيء في الدنيا أن تأتي إلى مكة أفضل مدن العالم. في مكة توجد الكعبة أفضل ما يريد الناس رؤيته".

وأضاف دوكوري: "الحمد لله انه أتيحت لي الفرصة بلمس الحجر الأسود. بالتأكيد إيماني كان سببا في نجاحي وتحقيق حلمي في احتراف كرة القدم. الحمد لله عزمت على أداء مناسك الحج، فهو ركن عظيم من أركان الإسلام".

وقبل يومين تداول ناشطون مقطعاً مصوراً للاعب الكريكيت الباكستاني محمد رضوان، وهو يقوم بالتنظيف في الحرم المكي الشريف، حيث ذهب لأداء الحج هذا العام.

لاعب الكريكيت الباكستاني "محمد رضوان" وهو يقوم بالتنظيف في الحرم المكي الشريف، حيث ذهب لأداء الحج هذا العام.@iMRizwanPak ❤️ pic.twitter.com/UlEdxi9b0N — مرصد مسلمي الهند (@1ndia_M) June 23, 2023

يذكر أن العديد من نجوم كرة القدم في العالم، حرصوا في أعوام سابقة على أداء فريضة الحج، مثل الثلاثي الفرنسي كريم بنزيما وبول بوغبا وفرانك ريبيري، والألمانيان مسعود أوزيل وأنطونيو روديغير.

