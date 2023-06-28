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رياضة

واقعة غريبة.. مشجع يترك وصيته للاعب شهير بعد وفاته من هو؟

Lebanon 24
28-06-2023 | 05:00
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 في واقعة غريبة، ترك مشجع برازيلي وصيته للاعب منتخب البرازيل نيمار، اذ يبدو لم يجد من يستحق أن يرثه أكثر من نيمار.
 
 
وقال المشجع المجهول إنه فضلا عن عشقه للمنتخب الوطني ولكرة القدم البرازيلية، فإن قصة حياة نيمار تشبهه تماما ما دفعه إلى ترك وصيته رسميا للمهاجم البرازيلي، وفق ما أفادت رويترز.
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وتابع في مقابلة مع صحيفة متروبوليس البرازيلية: "أعشق نيمار. قصة حياته تشبهني تماما. أنا شخص عاشق لأسرتي وعائلتي. علاقة نيمار مع والده تذكرني كثيرا بعلاقتي مع والدي الذي توفاه الله".


وأضاف: "صحتي ليست على ما يرام ولا يوجد من أثق في ترك ممتلكاتي له بعد وفاتي.. لا أريدها أن تذهب إلى الحكومة أو الأقارب".
ولفت المشجع الى أنه حاول دون جدوى منح ممتلكاته للدولي البرازيلي من قبل، لكن الوصية هي الطريقة القانونية للقيام بذلك وتم التوقيع على الوثيقة في مكتب حكومي في بورتو أليجري".
وقال المشجع "أعرف أنه قبل كل شيء ليس جشعا وهو أمر نادر بعض الشيء هذه الأيام".

يشار إلى نيمار لاعب باريس سان جيرمان من أعلى الرياضيين دخلا في العالم حيث تقدر أرباحه بنحو 85 مليون دولار لعام 2023 وفقا لمجلة فوربس. (العربية)
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