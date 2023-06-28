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رياضة

أوّل لاعب من أصل سوري في "البريميرليغ".. من هو محمود داوود؟

Lebanon 24
28-06-2023 | 08:00
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من دون شك سيكون للدوري الإنكليزي الممتاز الموسم المقبل طعم خاص بالنسبة للسوريين بشكل عام ولسكان محافظة الحسكة بشكل خاص، وذلك لأن ابن مدينة عامودا محمود داوود سيكون أول لاعب من مواليد سوريا تحط أقدامه في الدوري الأقوى في العالم.
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ووقع داوود مع برايتون بعد انتهاء عقده مع بوروسيا دورتموند الألماني، حيث قضى لاعب الوسط السوري-الألماني 6 مواسم كاملة.

قبلها، أثار داوود حديث الصحافية الألمانية بتألقه في صفوف بوروسيا مونشنغلادباخ.

من هو محمود داوود؟

لم يكن الرضيع البالغ من العمر 9 أشهر يعلم عند انتقاله للعيش مع والديه من سوريا إلى ألمانيا عام 1996، أنه سيصبح يوما ما لاعبا محترفا يشارك في أقوى دوري بالعالم.

ولد داوود في مدينة عامودا، وهي من مدن محافظة الحسكة ومركز ناحية في أقصى شمال شرق سوريا على الحدود السورية - التركية قرب مدينة القامشلي.

تعلم كرة القدم في شوارع بلدة لانغنفيلد غربي ألمانيا، قبل أن يكتشفه نادي مونشنغلادباخ، الذي تدرج معه حتى الفريق الأول.

ويتقن الحديث بأربع لغات، وهي الألمانية والإنجليزية والعربية والكردية.

وبالرغم من أصوله السورية، إلا أن نجم خط الوسط اختار تمثيل منتخب ألمانيا، وشارك مع المنتخب في لقاءين وديين عام 2020.

المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي، الذي اعتبره البعض أفضل مدرب في الموسم الماضي بالدوري الإنكليزي، اختار داوود ليكون "المعوض الرئيسي" لنجم الفريق الراحل أليكس ماك أليستر، بطل العالم مع الأرجنتين والمنتقل إلى صفوف ليفربول.

وسيعتمد دي زيربي على ذكاء داوود الذي تربى على الكرة الألمانية الحديثة، التي تشبه في كثير من الجوانب طريقة لعب برايتون "العنيد".

كما سيخدم داوود خبرته الطويلة في المحافل الكبيرة، مثل دوري أبطال أوروبا، حيث خاض 30 مباراة في البطولة الأوروبية المرموقة، وهو رقم لا يحمله أغلب لاعبي برايتون. (سكاي نيوز)
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