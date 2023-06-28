لماذا منعت إيطاليا لاعبي كرة القدم من ارتداء القميص رقم 88؟

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تعهدت كرة القدم الإيطالية بتكثيف جهودها ضد معاداة السامية، ولاسيما بحظر ارتداء الرقم 88 الذي يرمز إلى التحية النازية الشهيرة "هايل هتلر" التي يرددها النازيون الجدد.وأكد رئيس الاتحاد المحلي للعبة غابريال غرافينا، أمس الثلاثاء، بعد التوقيع على ميثاق مشترك مع وزارتي الداخلية والرياضة ضمن خطة تعاون في بيان "أننا لن نتراجع شبرا واحدا في هذه المسائل، لأن مصداقية كرة القدم التي تضررت أيضا من السلوك التمييزي، لها تأثير مباشر على المجتمع الإيطالي".وتعهد عالم كرة القدم بشكل خاص بعدم "تخصيص قميص للاعبين يحمل الرقم 88، باعتباره إشارة صريحة إلى الرموز النازية"، حيث يستخدم هذا الرقم في حركة النازيين الجدد تعبيرا عن التحية النازية "هايل هتلر"، علما بأن الحرف "إتش" هو الثامن في الأبجدية.وارتدى لاعبان الرقم 88 الموسم المنصرم في الدوري الإيطالي، هما الكرواتي ماريو باساليتش (أتالانتا)، ومواطنه توما باسيتس (لاتسيو).كما تعهدت كرة القدم الإيطالية أيضا، من خلال الميثاق الذي تم توقيعه الثلاثاء والذي تضمن 13 نقطة، بوضع أحكام للتمكن من إيقاف سير مباراة في حال "هتافات وأعمال وتعابير معادية للسامية" في الملعب.وكانت رئيسة الجالية اليهودية في روما روث دوريغيلو، شجبت في مارس وبعد مباراة ديربي العاصمة الإيطالية السلوك المعادي للسامية من أنصار لاتسيو بعدما تم التقاط صورة لأحد الأشخاص في المدرجات يرتدي قميصا طبع عليه كلمة "هتلرسون" مع الرقم 88. وقد تم التعرف على هوية الشخص وحرمانه من دخول الملعب "مدى الحياة" بعد أيام قليلة من قبل لاتسيو.وفي أيلول الماضي، تحرك الاتحاد الإيطالي بعد هتافات معادية للسامية من قبل جماهير يوفنتوس وإنتر. (روسيا اليوم)