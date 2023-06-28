هل ينتقل ماني إلى السعوديّة؟

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كشف المدير الفني لمنتخب السنغال لكرة القدم أليو سيسيه، مصير نجم "أسود التيرانغا" ساديو ماني، في ظل الأنباء القوية عن تلقيه عروضا مغرية للانتقال للدوري السعودي.وأكد مدرب منتخب السنغال، على أن عقد ماني مع فريقه الحالي بايرن ميونخ، مستمر حتى صيف 2025، ولا توجد أي نية لدى اللاعب بالرحيل عن الفريق البافاري هذا الصيف.وأضاف سيسيه في تصريحات نقلها خبير سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، الإيطالي فابريزيو رومانو: "لم أسمع عن العروض السعودية.. الأمر المؤكد هو أنه سيبقى في بايرن ميونخ. وقع لمدة 3 سنوات".وأكمل "لقد أمضى ماني سنة واحدة في عقده ولا يزال لديه سنتان. لذا نعم، سيبقى الآن في بايرن". (روسيا اليوم)