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رياضة
مدرب إنتر ميامي الجديد.. صديق ميسي القديم
Lebanon 24
29-06-2023
|
03:00
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عين نادي إنتر ميامي الأميركي، الأرجنتيني خيراردو مارتينو مدربا له وذلك قبيل وصول مواطنه النجم ليونيل ميسي بعد مغادرته باريس سان جرمان الفرنسي.
وسبق للمدرب مارتينو المكنّى "تاتا" أن أشرف على تدريب ميسي في برشلونة الإسباني وفي المنتخب الوطني، إضافة إلى فريق نيويلز أولد بويز حيث لعب "البرغوث" الصغير في نشأته.
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ودرّب "تاتا"، البالغ 60 عاما، مؤخرا منتخب المكسيك الذي خسر أمام "ألبي سيليستي" في دور المجموعات في مونديال قطر العام الماضي في طريق الأخير للفوز باللقب، وسبق له أن أشرف على أتلانتا يونايتد في الدوري الأميركي وقاده للفوز باللقب عام 2018.
قال المدير الإداري لإنتر ميامي رجل الأعمال الملياردير خورخي ماس: "نحن سعداء للغاية لأننا نرحب بتاتا في إنتر ميامي. نشعر أنه مدرب يطابق طموحاتنا كناد ونشعر بالتفاؤل بما يمكننا تحقيقه معا".
وتابع: "تاتا درّب على أعلى المستويات ونعتقد أن التجربة ستكون مفيدة لنا بشكل كبير حيث نهدف إلى المنافسة على الألقاب".
وكان ميسي أعلن في وقت سابق هذا الشهر انه سينضم إلى إنتر ميامي الذي يشترك في ملكيته نجم كرة القدم السابق الإنجليزي ديفيد بيكهام بعد قرار رحيله عن باريس سان جرمان الفرنسي إثر انتهاء عقده بعد عامين من مغادرته كاتالونيا.
كما ينتظر إنتر ميامي وصول إلى صفوفه زميل ميسي السابق في برشلونة لاعب خط الوسط الإسباني سيرجيو بوسكيتس.
من ناحيته، قال مارتينو: "أنا متحمس للغاية للانضمام إلى نادٍ كبير مثل إنتر ميامي وأعلم أنه يمكننا معاً تحقيق العديد من الأشياء الرائعة".
وتابع: "النادي لديه البنية التحتية اللازمة ليكون منافسا رئيسا في الدوري وأعتقد أنه مع عمل الجميع الجاد والالتزام يمكننا تحقيق ذلك".
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