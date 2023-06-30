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رياضة

بمبلغ خيالي.. مبابي يطلب عقداً يماثل ما يتقاضاه ميسي مع ميامي

Lebanon 24
30-06-2023 | 02:00
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يطلب النجم الفرنسي كيليان مبابي الحصول على عقد جديد، يشابه ما حصل عليه زميله السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي في إنتر ميامي الأميركي.

وبحسب "دياريو" الإسبانية التي قالت عبر موقعها الإلكتروني إن مبابي يستلم ما يقارب 72 مليون يورو سنويا بالإضافة إلى 150 مليون تدفع عند تجديد عقده بالإضافة إلى 170 مليون ستدفع في العام الثاني أي الموسم المقبل كمكافأة ولاء.
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وبحسب الصحيفة الإسبانية فإن مبابي سيسعى لتعويض خسارته عقدا بهذا الحجم من خلال عقد جديد سواء كان مع ناديه الحالي أو ريال مدريد.

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