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رياضة

"فتى النجوم" يخلع قميص "البلوز" مقابل 69 مليون دولار

Lebanon 24
30-06-2023 | 05:00
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وافق مانشستر يونايتد على التعاقد مع لاعب خط وسط تشيلسي، مايسون ماونت، الملقب بـ"فتى النجوم" مقابل 55 مليون جنيه إسترليني (69 مليون دولار).
وأكد اتفاق الخميس مصدران مطلعان على المفاوضات الجارية منذ نهاية موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحدثا شريطة تكتم هويتيهما بسبب عدم الإعلان عن الاتفاق بعد.
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العقد مدته خمس سنوات، مع خيار لمدة 12 شهرا أخرى.

وسيتعين على يونايتد أيضا سداد 5 ملايين جنيه إسترليني (6.3 ملايين دولار) عند تحقيق أهداف محددة في العقد.
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