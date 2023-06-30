سيدات لبنان ضمن البقاء ضمن المستوى الأول لسلة آسيا.. وفوز صعب على تايبيه

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ضمن منتخب لبنان للسيدات في كرة السلة البقاء في مصاف المستوى الأول في قارة آسيا، بفوز غال على الصين تايبه صباح اليوم بفارق نقطتين 75 – 73 (الاشواط 21 – 27، 38 – 40، 60 – 53، 75 – 73)، في المباراة التي أجريت بينهما في قاعة "سيدني أولمبيك بارك سبورتس" في مدينة سيداني الأوسترالية، ضمن بطولة آسيا للسيدات التي تستمر حتى 2 تموز المقبل.وحققت لاعبات منتخب لبنان فوزا غاليا، في مباراة حبست فيها الأنفاس حتى الثانية الأخيرة مع دوي الصافرة الاكترونية العملاقة إيذانا بنهايتها، وتحقيق لبنان فوزا أول في البطولة، بعدما واجهن في دور المجموعات ثلاثة منتخبات قوية على التوالي هي الصين وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا.وتقدمت الصين تايبه في الشوطين الأول والرابع، الا ان لاعباتنا صنعن الفارق وبه عدن الى أجواء المباراة في الشوط الثالث.وكانت أفضل مسجلة للبنان الكابتن ريبيكا عقل 27، بينها نقطتا الفوز الغاليتين قبل النهاية بأربع ثوان، بعد نجاح المنافسات في ادراك التعادل 73 – 73 برمية ثلاثية. وأضاف اللاعبة الأميركية المجنسة ترينيتي باتيست 16 نقطة الى سبع متابعات، وعايدة باخوس 12 نقطة الى ثماني متابعات، وكل من دانييلا فياض والناشئة رنا الحسيني 6 نقاط.