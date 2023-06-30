Advertisement

رياضة

سيدات لبنان ضمن البقاء ضمن المستوى الأول لسلة آسيا.. وفوز صعب على تايبيه

Lebanon 24
30-06-2023 | 02:50
A-
A+
Doc-P-1082790-638237155008083865.png
Doc-P-1082790-638237155008083865.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ضمن منتخب لبنان للسيدات في كرة السلة البقاء في مصاف المستوى الأول في قارة آسيا، بفوز غال على الصين تايبه صباح اليوم بفارق نقطتين 75 – 73 (الاشواط 21 – 27، 38 – 40، 60 – 53، 75 – 73)، في المباراة التي أجريت بينهما في قاعة "سيدني أولمبيك بارك سبورتس" في مدينة سيداني الأوسترالية، ضمن بطولة آسيا للسيدات التي تستمر حتى 2 تموز المقبل.
Advertisement

وحققت لاعبات منتخب لبنان فوزا غاليا، في مباراة حبست فيها الأنفاس حتى الثانية الأخيرة مع دوي الصافرة الاكترونية العملاقة إيذانا بنهايتها، وتحقيق لبنان فوزا أول في البطولة، بعدما واجهن في دور المجموعات ثلاثة منتخبات قوية على التوالي هي الصين وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا.
وتقدمت الصين تايبه في الشوطين الأول والرابع، الا ان لاعباتنا صنعن الفارق وبه عدن الى أجواء المباراة في الشوط الثالث.
وكانت أفضل مسجلة للبنان الكابتن ريبيكا عقل 27، بينها نقطتا الفوز الغاليتين قبل النهاية بأربع ثوان، بعد نجاح المنافسات في ادراك التعادل 73 – 73 برمية ثلاثية. وأضاف اللاعبة الأميركية المجنسة ترينيتي باتيست 16 نقطة الى سبع متابعات، وعايدة باخوس 12 نقطة الى ثماني متابعات، وكل من دانييلا فياض والناشئة رنا الحسيني 6 نقاط.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:00 | 2023-06-30
06:10 | 2023-06-30
05:00 | 2023-06-30
04:30 | 2023-06-30
03:30 | 2023-06-30
02:00 | 2023-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website