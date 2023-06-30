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رياضة
لماذا أصبح نجم "توتنهام" أصغر عمراً بعامٍ واحد؟
إيناس القشاط - Inass El Kashat
|
Lebanon 24
30-06-2023
|
04:30
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أصبح نجم "توتنهام هوتسبير"، الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (30 عاماً) أصغر عمراً بعامٍ واحد، بعد أن غيّرت السلطات المحليّة في بلاده آلية احتساب أعمار المواطنين، الأربعاء.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن القواعد السابقة لاحتساب عمر المواطن الكوري الجنوبي، كانت تُحتسب فترة الحمل من عمر الإنسان، وعليه كان عمر المواطن عاماً واحداً عند الولادة.
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لكن مع تغيير العمل بهذه القاعدة الغريبة في تحديد العمر، في أعقاب انتخاب الرئيس الجديد لكوريا الجنوبية، فإن عمر مهاجم توتنهام" أصبح 29 وليس 30 عاماً، في المستندات الرسميّة ببلاده".
وسيستفيد عدد آخر من اللاعبين من هذا القانون، مثل المدافع كيم مين جاي، نجم "نابولي" الإيطالي، الذي سينتقل إلى "بايرن ميونخ الألماني"، وتشان هي هوانغ مهاجم "وولفرهامبتون" الإنكليزي، وكانغ إن لاعب وسط ريال "مايوركا" الإسباني. لكن هذا التعديل لن يكون له تأثير على مستقبل اللاعبين، باعتبار أن معظم الدوريات في أوروبا تعتمد سن اللاعب منذ والدته، ولا تعتمد فترة الحمل.
توتنهام يرفض "بيع" سون
ينشط هيونغ مين سون مع "توتنهام" منذ صيف 2015، حينما وفد إليه من "باير ليفركوزن" الألماني مقابل 30 مليون يورو، وقدّم مستويات باهرة ليصبح ثاني الهدّافين التاريخيين للنادي بـ145 هدفاً، بعد زميله هاري كين (280).
وكانت شبكة "ESPN" أكدت أن نادي اتحاد جدة السعودي سيقدم عرضاً أوليّاً إلى "توتنهام" بقيمة 60 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات سون في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
لكن تقارير إعلامية، قالت إن نادي "توتنهام" يرفض التخلّي عن نجمه الكوري، لأحد الأندية السعودية، مشيرة إلى أن النادي اللندني لم يتلقَّ أي عرض رسمي من المملكة بشأن استقدام اللاعب، حتى الآن.
بدوره، قال الصحفي الإيطالي الموثوق، فابريتسيو رومانو، عبر تغريدة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه "ليس لدى توتنهام أي نيّة على الإطلاق "لبيع" سون على الرغم من الشائعات التي ربطته بالانتقال إلى الأندية السعودية".
وتابع رومانو في تغريدته: "إدارة توتنهام لم تتلقَّ أي عرض ملموس من أي نادٍ سعودي، مؤكداً بأنه لا نية للنادي للتفريط بالكوري الجنوبي خلال الفترة الحالية، وأن سون يريد الاستمرار داخل النادي، ولا نية لديه للرحيل".
جدير بالذكر، أن سون يرتبط بعقدٍ مع "توتنهام" حتى 2025.
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عن الكاتب
إيناس القشاط - Inass El Kashat
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