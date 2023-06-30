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رياضة

بعد أسبوع من الانتقال إلى السعودية.. خطوة استثمارية من كانتي

Lebanon 24
30-06-2023 | 08:00
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بعد أسابيع من انتقاله لنادي الاتحاد بطل الدوري السعودي، قرر النجم الفرنسي نغولو كانتي شراء فريق بلجيكي لكرة القدم.

وتوصل كانتي لاتفاق من أجل شراء نادي رويال إكسلسيور فيرتون، المنافس في دوري الدرجة الثالثة البلجيكي.
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وقال النادي إن لاعب وسط تشلسي وليستر سيتي السابق من المقرر أن يستحوذ على ملكية النادي من فلافيو بيكا، اعتبارا من أول تموز.
ولم يكشف النادي، الواقع قرب الحدود مع لوكسمبورغ، عن التفاصيل المالية للصفقة.

وجاء في البيان: "السعادة لا تسع فلافيو لتمكنه من تسليم مفاتيح النادي إلى نغولو كانتي وهو لاعب من طراز عالمي رفيع ليس فقط لمهاراته الكروية ولكن أيضا وقبل كل شيء لصفاته الإنسانية المشهود لها عالميا.
وأضاف البيان "سيسلم فلافيو النادي في حالة مالية جيدة حيث لا يعاني من أي ديون. سيتولى مجلس الإدارة الجديد المسؤولية في الأيام القليلة المقبلة".

وغادر كانتي أوروبا بعد فوزه بالدوري الإنكليزي الممتاز مع ليستر وتشلسي كما قاد الفريق اللندني للفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنكليزي.

وكان كانتي البالغ من العمر 32 عاما أيضا لاعبا بارزا في منتخب فرنسا الفائز بكأس العالم 2018.

وقالت وسائل إعلام سعودية إن صفقة كانتي مع الاتحاد تبلغ قيمتها 100 مليون يورو على مدى عامين.
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