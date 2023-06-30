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رياضة
توقيف مدرّب شهير ونجله... ما السبب؟ (صورة)
Lebanon 24
30-06-2023
|
06:10
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أوقف مدرب باريس سان جيرمان كريستوف غالتييه ونجله بتهم التمييز في مقر الشرطة القضائية في نيس اليوم الجمعة، وفق ما أعلن مدعي عام المدينة كزافيه بونوم.
وفتح تحقيق أولي في هذه القضية في نيسان الماضي بسبب "تصريحات تمييزية على أساس العرق أو الانتماء الديني" أدلى بها غالتييه تجاه لاعبيه عندما كان مدربا لنيس في موسم 2021-2022. (روسيا اليوم)
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