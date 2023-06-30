متى يبدأ "بايرن ميونخ" حملة الدفاع عن لقبه؟

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يستهل بايرن ميونخ حملة الدفاع عن لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بمواجهة مضيفه فيردر بريمن عندما تنطلق البطولة في 18 اب.وستكون المواجهة رقم 113 في الدوري بين الفريقين، وهو أكبر عدد من المباريات بين فريقين منذ انطلاق دوري الدرجة الأولى قبل 60 عاما.وينطلق الموسم الجديد في 11 اب بالدور الأول من كأس ألمانيا وبعد ذلك بثلاثة أيام يلعب بايرن ضد لايبزيغ في كأس السوبر المحلية. (العربية)