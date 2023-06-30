ما سبب تراجع "النصر السعودي" في آخر لحظة عن ضمّ زياش؟

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كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن نادي النصر صرف النظر عن التعاقد مع الدولي المغربي حكيم زياش، بعدما كانت كافة الأطراف قد توصلت في وقت سابق إلى اتفاق شفهي كامل.وأوضحت "الرياضية"، أن إدارة النصر أوقفت المفاوضات مع زياش بسبب عدم الاتفاق على بعض البنود.ولكن الإعلامي الرياضي سانتي أونا، كشف عبر حسابه في "تويتر"، عن سبب صادم، وراء انهيار صفقة زياش، بعيدا عن بنود العقد.وكتب أونا "كما هو الحال في كانون الثاني الماضي عندما خضع لفحوصات طبية في باريس سان جيرمان من دون أن تتم الصفقة، حدد النصر مشكلة في ركبة زياش".وأضاف أن هذه المشكلة أثارت الشكوك لدى النصر في حسم الصفقة. (روسيا اليوم)