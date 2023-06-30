خلال أعمال شغب... تضرّر واجهة مركز الألعاب المائية لأولمبياد باريس

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قالت الشركة المسؤولة عن أعمال البنية التحتية لأولمبياد باريس 2024 اليوم الجمعة، إن واجهة مركز الألعاب المائية تعرضت لأضرار بسيطة خلال أعمال الشغب التي اجتاحت البلاد الليلة الماضية.وأبلغت شركة سوليديو رويترز "اشتعلت النيران في حافلات كانت متوقفة بالقرب من موقع مركز أوبرفيلييه للألعاب المائية وتعرضت واجهة المبنى لأضرار بسيطة".ولم توضح سوليديو ما إذا كانت ستتخذ تدابير أمنية إضافية في المبنى الذي ما زال تحت الإنشاء. (العربية)