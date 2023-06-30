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رياضة

رياضي بنادٍ من الدرجة الأولى متّهم بالتجسس لروسيا

Lebanon 24
30-06-2023 | 23:00
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أوقفت بولندا لاعب هوكي روسياً يشتبه في تجسسه لصالح موسكو خلال فترة لعبه مع نادٍ في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، على ما أعلنت الحكومة.

وقالت الحكومة البولندية في بيان "إن الموقوف هو رياضي محترف من نادٍ للهوكي من الدرجة الأولى"، مضيفةً أن المواطن الروسي المقيم في بولندا منذ العام 2021 متّهم بالتجسس وسيُحتجز مدة ثلاثة أشهر.
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وأضافت "على أراضي بولندا، قام بمهام استخباراتية أجنبية، بما في ذلك تحديد منشآت حيوية في عدة مناطق". (العربية)
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