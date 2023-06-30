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رياضة

"أقمت علاقة مع 10 آلاف امرأة".. اعتراف "خطير" من نجم "مانشستر سيتي"

Lebanon 24
30-06-2023 | 09:30
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كشفت محاكمة النجم الفرنسي بنجامين ميندي، ظهير نادي "مانشستر سيتي" الإنكليزي، بتهمة الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب، عن اعترافات خطيرة، للوسط الرياضي العالمي.
وكانت المحكمة برّأت في الشهر الماضية، ميندي من 7 تهم اغتصاب من أصل 9 وجّهت إليه، وتسببت في إيقافه عن المشاركة مع مانشستر سيتي، وتعليق كافة الأموال والرواتب التي يتقاضاها.
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ووفقًا لإذاعة "BBC البريطانية"، عرضت المحكمة وقائع القضيتين، المتهم فيهما نجم الكرة، وذلك على هامش بعض الحفلات التي نظمها في منزله.
وفي القضية الثانية والمتعلقة بمحاولة الاغتصاب، ذكرت المحكمة أن ميندي تراجع عن اغتصاب الضحية، بعد أن وجد أنها "خجولة".

وأشارت وقائع القضية، إلى أن اللاعب أثناء تراجعه عن اغتصاب الضحية، قال لها إنه "أقام علاقة مع 10 آلاف امرأة". (جول)
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